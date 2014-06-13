代码库部分
一款使用 BW-wiseMan-1 信号量指标的交易系统。

当彩色菱形出现，则可做出交易决定。它们的方向选择依据 EA 输入参数的数值。

input bool retrogradely=true// 以反向趋势运行

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

生成的 EA 需要编译的指标文件 BW-wiseMan-1.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 GBPUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2171

