一款使用 BW-wiseMan-1 信号量指标的交易系统。



当彩色菱形出现，则可做出交易决定。它们的方向选择依据 EA 输入参数的数值。

input bool retrogradely= true ;

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。

生成的 EA 需要编译的指标文件 BW-wiseMan-1.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1 图表上的成交历史实例

测试结果 2013 品种 GBPUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表