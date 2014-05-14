CodeBaseSecciones
Indicadores

CMx_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
890
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
cmx.mq5 (10.38 KB) ver
cmx_3htf.mq5 (14.22 KB) ver
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Tres osciladores CMx de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.

Figura 1. Indicador CMx_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2170

