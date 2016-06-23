Ein Handelssystem unter Verwendung des BW-wiseMan-1 Signalindikators.



Handelsentscheidungen weden getroffen, wenn farbige Karos erscheinen. Ihre Richtung wird abhängig vom Wert des Eingabeparameters des Expert Advisors gewählt.

input bool retrogradely= true ;

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Der generierte Expert Advisor braucht die kompilierte Indikatordatei BW-wiseMan-1.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb. 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für GBPUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse