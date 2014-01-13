CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_BW-wiseMan-1 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2494
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
exp_bw-wiseman-1.mq5 (7.79 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
bw-wiseman-1.mq5 (8.39 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора BW-wiseMan-1.

Решение о совершении сделок принимается в моменты появления цветных ромбов, направление которых выбирается в зависимости от значения входного параметра эксперта:

input bool retrogradely=true// Работать против тренда

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BW-wiseMan-1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

ADXCloud ADXCloud

Цветное облако, построенное из разницы сглаженных линий PLUSDI и MINUSDI индикатора ADX.

CMx CMx

В одном индикаторе две MA, CCI, ADX и уровни Fibo.

LSMA_Angle LSMA_Angle

Трендовый индикатор, выполненный в виде гистограммы.

bbhisto bbhisto

Трендовый индикатор с использованием стандартного отклонения.