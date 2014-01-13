Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора BW-wiseMan-1.



Решение о совершении сделок принимается в моменты появления цветных ромбов, направление которых выбирается в зависимости от значения входного параметра эксперта:

input bool retrogradely= true ;

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BW-wiseMan-1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования