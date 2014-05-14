Mira cómo descargar robots gratis
ADXCloud - indicador para MetaTrader 5
Nube de color construida sobre la diferencia de las líneas suavizadas PLUSDI y MINUSDI del indicador ADX.
Figura 1. Indicador ADXCloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2172
