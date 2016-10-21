コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_BW-wiseMan-1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
718
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
bw-wiseman-1.mq5 (8.42 KB) ビュー
exp_bw-wiseman-1.mq5 (7.75 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

BW-wiseMan-1 セマフォシグナル指標に基づいた取引システム。

取引の決定は、色のついた菱形が発生した際になされます。その方向は、エキスパートアドバイザーの入力パラメータの値に応じて選択されます。

input bool retrogradely=true// トレンドに反する

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

生成されたエキスパートアドバイザーにはコンパイルされたBW-wiseMan-1.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2013のGBPUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2171

CMx_3HTF CMx_3HTF

1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのCMxオシレータ

CMx CMx

この指標は2つのMA、CCI、ADXとフィボレベルを兼ね備えています。

ADXCloud ADXCloud

ADX指標の平滑化されたPLUSDI及びMINUSDIラインの違いに描かれた色付きの雲

bbhisto bbhisto

標準偏差を使用するトレンド指標