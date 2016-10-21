無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_BW-wiseMan-1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
BW-wiseMan-1 セマフォシグナル指標に基づいた取引システム。
取引の決定は、色のついた菱形が発生した際になされます。その方向は、エキスパートアドバイザーの入力パラメータの値に応じて選択されます。
input bool retrogradely=true; // トレンドに反する
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.
生成されたエキスパートアドバイザーにはコンパイルされたBW-wiseMan-1.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス。
H4での2013のGBPUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2171