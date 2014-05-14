Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo del indicador AltrTrend_Signal_v2_2. La decisión sobre la ejecución de las operaciones se toma en los momentos en que aparezcan flechas de colores, cuya dirección coincida con la de las operaciones.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador AltrTrend_Signal_v2_2.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en USDJPY H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación