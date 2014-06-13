请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1569
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款使用 AltrTrend_Signal_v2_2 信号量指标的交易系统。当彩色信号出现，如果它的方向与成交方向一致，则可做出交易决定。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
生成的 EA 需要编译的指标文件 AltrTrend_Signal_v2_2.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
图例. 1 图表上的成交历史实例
测试结果 2013 品种 USDJPY H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2164
BW-wiseMan-1
信号量指标, 基于 Bill Williams 的 Alligator 指标。Dyn_Pivot
轴点指标。