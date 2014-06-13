一款使用 AltrTrend_Signal_v2_2 信号量指标的交易系统。当彩色信号出现，如果它的方向与成交方向一致，则可做出交易决定。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。

生成的 EA 需要编译的指标文件 AltrTrend_Signal_v2_2.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

图例. 1 图表上的成交历史实例

测试结果 2013 品种 USDJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表