EA

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1569
等级:
(25)
已发布:
已更新:
exp_altrtrend_signal_v2_2.mq5 (6.94 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
altrtrend_signal_v2_2.mq5 (7 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款使用 AltrTrend_Signal_v2_2 信号量指标的交易系统。当彩色信号出现，如果它的方向与成交方向一致，则可做出交易决定。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

生成的 EA 需要编译的指标文件 AltrTrend_Signal_v2_2.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

图例. 1 图表上的成交历史实例

测试结果 2013 品种 USDJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2164

