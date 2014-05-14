Sistema comercial con uso del indicador Digital_MACD.

Indicador de semáforo con flechas, basado en el cruce de las líneas DI+ y DI- del indicador ADX.

Indicador de señal de semáforo con flechas, sobre la base del indicador Alligator de Bill Williams.

Sistema comercial con uso del indicador de señal de semáforo del indicador AltrTrend_Signal_v2_2.