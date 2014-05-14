CodeBaseSecciones
IncGUI_v3 - librería para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Un pequeño perfeccionamiento de la clase CTable. El método CellRefresh ha sido añadido para la actualización de una celda. Se han actualizado las propiedades: color del fondo, color del texto, fuente, tamaño de la fuente.

El método tiene dos parámetros: aRowIndex - el índice de la línea, aCollIndex - el índice de la celda.

El archivo eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5 es el experto con un ejemplo. Al pinchar con el ratón en el gráfico cambiará la celda superior izquierda.

Biblioteca de controles gráficos IncGUI

Más detalles en los artículos:

