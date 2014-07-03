CodeBaseSeções
Experts

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1724
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Um sistema de negócio usando o indicador de sinal tipo semáforo AltrTrend_Signal_v2_2. As decisões de negociação acontecem quando a seta colorida aparece, se a direção for a mesma do que a direção dos negócios.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.

O Expert Advisor gerado requer o arquivo compilado AltrTrend_Signal_v2_2.ex5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.

Testando os resultados para 2013 em USDJPY/H4:

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2164

