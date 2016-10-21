AltrTrend_Signal_v2_2セマフォシグナル指標に基づいた取引システム。取引の決定は、取引の方向と同じ色のついた矢印が発生した際になされます。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

生成されたエキスパートアドバイザーはAltrTrend_Signal_v2_2.ex5のコンパイルされた指標ファイルが必要です。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2013のUSDJPYのテスト結果：

図2 検証結果のチャート