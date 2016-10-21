コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
990
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

AltrTrend_Signal_v2_2セマフォシグナル指標に基づいた取引システム。取引の決定は、取引の方向と同じ色のついた矢印が発生した際になされます。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

生成されたエキスパートアドバイザーはAltrTrend_Signal_v2_2.ex5のコンパイルされた指標ファイルが必要です。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2013のUSDJPYのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2164

BW-wiseMan-1 BW-wiseMan-1

ビルウィリアムズのアリゲーター指標に基づくセマフォシグナル指標

Dyn_Pivot Dyn_Pivot

ピボットポイント指標

IncGUI_v3 IncGUI_v3

GUI制御ライブラリ

CMx CMx

この指標は2つのMA、CCI、ADXとフィボレベルを兼ね備えています。