BW-wiseMan-1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1374
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
wellx
Indicador de señal de semáforo con flechas, sobre la base del indicador Alligator de Bill Williams.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 02.10.2007.
Figura 1. Indicador BW-wiseMan-1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2163
