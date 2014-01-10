Торговая система с использованием индикатора семафорного сигнального индикатора AltrTrend_Signal_v2_2. Решение о совершении сделок принимается в моменты появления цветных стрелок, направление которых совпадает с направлением сделок.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AltrTrend_Signal_v2_2.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования