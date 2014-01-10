Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4340
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием индикатора семафорного сигнального индикатора AltrTrend_Signal_v2_2. Решение о совершении сделок принимается в моменты появления цветных стрелок, направление которых совпадает с направлением сделок.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AltrTrend_Signal_v2_2.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор ZigZag с использованием алгоритма Джо ДиНаполи.BW-wiseMan-1
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор на основе индикатора Alligator Билла Уильямса.