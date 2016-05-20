Ein Handelssystem das den AltrTrend_Signal_v2_2 semaphore signal Indikator verwendet. Handelsentscheidungen werden beim Auftreten farbiger Pfeile getroffen, wenn ihre Richtung die selbe Richtung des Handels haben.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei AltrTrend_Signal_v2_2.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb. 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse