Sistema comercial con uso del indicador Digital_MACD.

La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si se ha producido la ruptura por parte del histograma MACD del nivel cero, si ha cambiado la dirección del movimiento del histograma o la línea de señal, así como en el caso de que suceda la ruptura por parte del histograma de la línea de señal.

Para elegir una variante del algoritmo de entrada se usa el parámetro de entrada:

input AlgMode Mode=MACDtwist;

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador Digital_MACD.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultado de la simulación del año 2013. en USDJPY H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación