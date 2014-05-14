Sistema comercial con uso del indicador RSIOMA_V2.

La decisión sobre las operaciones se toma en los casos en los que la envoltura rápida de la nube de color cambia la dirección del movimiento, cuando tiene lugar la ruptura del nivel de sobreventa y sobrecompra o cuando cambia el color de la nube de la línea de señal.



Para elegir una variante del algoritmo de entrada se usa el parámetro de entrada:

input AlgMode Mode=breakdown;

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador RSIOMA_V2.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultado de la simulación del año 2013. en USDCHF H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación