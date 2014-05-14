CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_T3_TRIX - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1113
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
exp_t3_trix.mq5 (9.85 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ver
\MQL5\Indicators\
t3_trix.mq5 (8.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema comercial con uso del indicador T3_TRIX.

La decisión sobre las operaciones se toma en los casos en los que el histograma cambia la dirección del movimiento, cuando tiene lugar la ruptura de la línea cero o cuando cambia el color de la nube de la línea de señal.

Para elegir una variante del algoritmo de entrada se usa el parámetro de entrada:

input AlgMode Mode=twist;    // Algoritmo para la entrada en el mercado

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador T3_TRIX.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultado de la simulación del año 2013. en EURUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2156

MultiT3_TRIXx7Signal MultiT3_TRIXx7Signal

El indicador MultiT3_TRIXx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores T3_TRIX de marcos temporales diferentes.

Dinapoli_ZZ Dinapoli_ZZ

Indicador ZigZag con uso del algoritmo Joe DiNapoli.

Exp_RSIOMA_V2 Exp_RSIOMA_V2

Sistema comercial con uso del indicador RSIOMA_V2.

Exp_Digital_MACD Exp_Digital_MACD

Sistema comercial con uso del indicador Digital_MACD.