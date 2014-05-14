Sistema comercial con uso del indicador T3_TRIX.

La decisión sobre las operaciones se toma en los casos en los que el histograma cambia la dirección del movimiento, cuando tiene lugar la ruptura de la línea cero o cuando cambia el color de la nube de la línea de señal.

Para elegir una variante del algoritmo de entrada se usa el parámetro de entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador T3_TRIX.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace: TradeAlgorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultado de la simulación del año 2013. en EURUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación