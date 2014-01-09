CodeBaseРазделы
Советники

Exp_Digital_MACD - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система с использованием индикатора Digital_MACD.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой MACD нулевого уровня, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а также если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии.

Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:

input AlgMode Mode=MACDtwist;  // Алгоритм для входа в рынок

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Digital_MACD.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 г. на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

