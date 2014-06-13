代码库部分
EA

Exp_Digital_MACD - MetaTrader 5EA

exp_digital_macd.mq5 (10.3 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
digital_macd.mq5 (19 KB) 预览
交易系统采用 Digital_MACD 指标。

当柱线收盘时如果 MACD 直方图突破零轴或直方图方向改变，或信号线改变，并且直方图突破信号线，则交易信号形成。

以下输入参数用于选择入场算法选项:

input AlgMode Mode=MACDtwist;  // 入场算法

此 EA 需要编译的指标文件 Digital_MACD.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 USDJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2 测试结果

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2159

