Exp_Digital_MACD - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 2002
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统采用 Digital_MACD 指标。
当柱线收盘时如果 MACD 直方图突破零轴或直方图方向改变，或信号线改变，并且直方图突破信号线，则交易信号形成。
以下输入参数用于选择入场算法选项:
input AlgMode Mode=MACDtwist; // 入场算法
此 EA 需要编译的指标文件 Digital_MACD.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1 在图表中的历史成交实例。
测试结果 2013 品种 USDJPY H4:
图例. 2 测试结果
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2159
