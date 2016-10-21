Digital_MACD指標を使った取引システム。

取引を実行するためのシグナルは、MACDヒストグラムにゼロレベルのブレイクスルーがあるか、ヒストグラムかシグナルラインの方向が変更され、ヒストグラムがシグナルラインをブレイクスルーする場合にバーの閉鎖時に形成されます。

次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。

input AlgMode Mode=MACDtwist;

このエキスパートアドバイザーはコンパイルされたDigital_MACD.ex5指標を使用します。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のUSDJPYのテスト結果：

図2 検証結果