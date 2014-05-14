CodeBaseSecciones
Indicadores

ADXCrossing - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1339
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Amir

Indicador de semáforo con flechas, basado en el cruce de las líneas DI+ y DI- del indicador ADX.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 03.10.2007.

Figura 1. Indicador ADXCrossing

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2160

