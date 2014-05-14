Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ADXCrossing - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1339
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Amir
Indicador de semáforo con flechas, basado en el cruce de las líneas DI+ y DI- del indicador ADX.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 03.10.2007.
Figura 1. Indicador ADXCrossing
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2160
Exp_Digital_MACD
Sistema comercial con uso del indicador Digital_MACD.Exp_RSIOMA_V2
Sistema comercial con uso del indicador RSIOMA_V2.
Dyn_Pivot
Indicador de puntos de vuelta (Pivot points).BW-wiseMan-1
Indicador de señal de semáforo con flechas, sobre la base del indicador Alligator de Bill Williams.