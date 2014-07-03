CodeBaseSeções
Exp_Digital_MACD - expert para MetaTrader 5

Sistema de negociação utilizando o indicador Digital_MACD.

Um sinal de negociação acontece quando uma barra é fechada, ou quando o histograma MACD rompe o nível zero ou a direção do histograma ou se o sinal da linha foi alterado, também em caso de ruptura do histograma através da linha de sinal.

O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção do algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=MACDtwist;    // Algoritmo para entrar no mercado

O Expert Advisor requer a compilação do arquivo Digital_MACD.ex5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar os Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.

Testando os resultados para 2013 em USDJPY/H4:

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste

Fig. 2 Resultado do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2159

