Handelssystem das den Digital_MACD Indikator verwendet.

Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens gebildet, wenn das MACD-Histogramm durch die Nulllinie bricht oder sich die Richtung des Histogramms oder der Signallinie geändert hat und wenn das Histogramm durch die Signallinie bricht.

Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:

input AlgMode Mode=MACDtwist;

Der Indikator braucht die compilierte IndikatordateiDigital_MACD.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abb.2 Testergebnisse