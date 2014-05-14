CodeBaseSecciones
MultiT3_TRIXx7Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1030
(27)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
multit3_trixx7signal.mq5 (23.82 KB) ver
t3_trix.mq5 (8.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador MultiT3_TRIXx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores T3_TRIX de marcos temporales diferentes.

A cada indicador T3_TRIX le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si la nube del indicador T3_TRIX crece, el color de la línea será azul oscuro, y si cae, rosa. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador T3_TRIX.mq5.

Figura 1. Indicador MultiT3_TRIXx7Signal

Dinapoli_ZZ Dinapoli_ZZ

Indicador ZigZag con uso del algoritmo Joe DiNapoli.

MultiBlauTSStochasticx7Signal MultiBlauTSStochasticx7Signal

El indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores BlauTSStochastic de marcos temporales diferentes.

Exp_T3_TRIX Exp_T3_TRIX

Sistema comercial con uso del indicador T3_TRIX.

Exp_RSIOMA_V2 Exp_RSIOMA_V2

Sistema comercial con uso del indicador RSIOMA_V2.