El indicador MultiT3_TRIXx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores T3_TRIX de marcos temporales diferentes.

A cada indicador T3_TRIX le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si la nube del indicador T3_TRIX crece, el color de la línea será azul oscuro, y si cae, rosa. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador T3_TRIX.mq5.

Figura 1. Indicador MultiT3_TRIXx7Signal