MultiT3_TRIXx7Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1030
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador MultiT3_TRIXx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores T3_TRIX de marcos temporales diferentes.
A cada indicador T3_TRIX le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si la nube del indicador T3_TRIX crece, el color de la línea será azul oscuro, y si cae, rosa. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador T3_TRIX.mq5.
Figura 1. Indicador MultiT3_TRIXx7Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2144
