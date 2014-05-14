Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Dinapoli_ZZ - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
CrazyChart
Indicador ZigZag con uso del algoritmo Joe DiNapoli.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 03.10.2007.
Figura 1. Indicador Dinapoli_ZZ
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2141
