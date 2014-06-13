此 MultiT3_TRIXx7 信号指标显示七个不同时间帧的 T3_TRIX 指标的活动趋势信息。

七条指标线的每一条，对应一个 T3_TRIX 指标。如果 T3_TRIX 指标的直方图上涨, 则为深蓝色, 如果下跌 - 它是粉色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 T3_TRIX.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 MultiT3_TRIXx7Signal 指标