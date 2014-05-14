CodeBaseSecciones
MultiBlauTSStochasticx7Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
930
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
blautsstochastic.mq5 (11.07 KB) ver
multiblautsstochasticx7signal.mq5 (24.29 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
El indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores BlauTSStochastic de marcos temporales diferentes.

A cada indicador BlauSMStochastic le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si el histograma del indicador BlauSMStochastic crece, el color de la línea será verde oscuro, y si cae, naranja. Los rombos de color en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente .

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BlauTSStochastic.mq5.

Figura 1. Indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2140

