MultiBlauTSStochasticx7Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando los valores de los siete indicadores BlauTSStochastic de marcos temporales diferentes.
A cada indicador BlauSMStochastic le corresponde una de las siete líneas del indicador. Si el histograma del indicador BlauSMStochastic crece, el color de la línea será verde oscuro, y si cae, naranja. Los rombos de color en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente .
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BlauTSStochastic.mq5.
Figura 1. Indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal
