ポケットに対して
インディケータ

MultiT3_TRIXx7Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
809
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
multit3_trixx7signal.mq5 (23.82 KB) ビュー
t3_trix.mq5 (8.62 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MultiT3_TRIXx7Signal指標は異なる時間枠から7つのT3_TRIX指標の値を使用して、アクティブな動向についての情報を示します。

7つのインディケータラインはそれぞれT3_TRIX指標に対応します。線はT3_TRIX指標が上昇すると紺色で、下降すると桃色です。線上の色付きの菱形は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はT3_TRIX.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　MultiT3_TRIXx7Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2144

