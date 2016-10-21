無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MultiT3_TRIXx7Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
MultiT3_TRIXx7Signal指標は異なる時間枠から7つのT3_TRIX指標の値を使用して、アクティブな動向についての情報を示します。
7つのインディケータラインはそれぞれT3_TRIX指標に対応します。線はT3_TRIX指標が上昇すると紺色で、下降すると桃色です。線上の色付きの菱形は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
この指標はT3_TRIX.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 MultiT3_TRIXx7Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2144
