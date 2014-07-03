CodeBaseSeções
MultiT3_TRIXx7Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1363
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
O indicador MultiT3_TRIXx7Signal mostra informações sobre as tendências usando os valores de sete indicadores T3_TRIX de diferentes timeframes.

Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a um período do indicador T3_TRIX. Se a nuvem do indicador T3_TRIX está subindo, a linha é azul escuro e rosa para uma nuvem caindo. Pontos coloridos nas linhas ocorrem quando o timeframe correspondente muda de direção.

O indicador requer arquivo T3_TRIX.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador MultiT3_TRIXx7Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2144

