Индикатор MultiT3_TRIXx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов T3_TRIX с разных таймфреймов.

Каждому индикатору T3_TRIX соответствует одна из семи линий индикатора. Если облако индикатора T3_TRIX растущего цвета, то цвет линии тёмно-синий, если падающего - розовый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора T3_TRIX.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiT3_TRIXx7Signal