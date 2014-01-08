Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiT3_TRIXx7Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2230
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiT3_TRIXx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов T3_TRIX с разных таймфреймов.
Каждому индикатору T3_TRIX соответствует одна из семи линий индикатора. Если облако индикатора T3_TRIX растущего цвета, то цвет линии тёмно-синий, если падающего - розовый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора T3_TRIX.mq5.
Рис.1. Индикатор MultiT3_TRIXx7Signal
Торговая система с использованием индикатора T3_TRIX.MultiBlauSMStochasticx7Signal
Индикатор MultiBlauSMStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauSMStochastic с разных таймфреймов.
Торговая система с использованием индикатора RSIOMA_V2.ADXCrossing
Семафорный стрелочный индикатор, основанный на пересечениях линий DI+ и DI- индикатора ADX.