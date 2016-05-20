CodeBaseKategorien
MultiT3_TRIXx7Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
smoothalgorithms.mqh
multit3_trixx7signal.mq5
t3_trix.mq5
Der MultiT3_TRIXx7Signal Indikator zeigt Informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Werte von sieben T3_TRIX Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.

Eine der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem T3_TRIX Indikator. Wenn die Wolke des T3_TRIX Indikator steigt, ist die Linie dunkelblau, sie ist pink für eine fallende Wolke. Farbige Punkte erscheinen auf den Linien, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die T3_TRIX.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indikatoren.

Abbildung 1. Der MultiT3_TRIXx7Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2144

BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke. Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit der Richtung des T3_TRIX Histogramms.

Maximaler Prozentsatz des Equityrisikos Maximaler Prozentsatz des Equityrisikos

Dieser Code ermöglicht es Ihnen einen maximalen Prozentsatz für das Equityrisiko zu setzen.

MACD Beispiel MACD Beispiel

Der MACD Beispiel Expert Advisor handlet die Kreuzung der Haupt- und der Signallinie des MACD. Dieser Expert Advisor ist ein Beispiel für einen objektorientierten Ansatz in der EA Entwicklung.

Exp_T3_TRIX Exp_T3_TRIX

Ein Handelssystem das den T3_TRIX Indikator verwendet.