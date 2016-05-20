Der MultiT3_TRIXx7Signal Indikator zeigt Informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Werte von sieben T3_TRIX Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.

Eine der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem T3_TRIX Indikator. Wenn die Wolke des T3_TRIX Indikator steigt, ist die Linie dunkelblau, sie ist pink für eine fallende Wolke. Farbige Punkte erscheinen auf den Linien, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die T3_TRIX.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indikatoren.

Abbildung 1. Der MultiT3_TRIXx7Signal Indikator