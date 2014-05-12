CodeBaseSecciones
DEMA_RLH - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Robert Hill

Sistema de tres medias móviles. El indicador muestra nubes de color, basándose en tres medias:

  1. EMA1=EMA(Price);
  2. EMA2=EMA(EMA1);
  3. DEMA=2*EMA1-EMA2.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 22.10.2007.

Figura 1. Indicador DEMA_RLH

Figura 1. Indicador DEMA_RLH

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2101

