Реальный автор:

CrazyChart

Индикатор ZigZag с использованием алгоритма Джо ДиНаполи.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.10.2007.

Рис.1. Индикатор Dinapoli_ZZ