Dinapoli_ZZ - индикатор для MetaTrader 5
- 3528
Реальный автор:
CrazyChart
Индикатор ZigZag с использованием алгоритма Джо ДиНаполи.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.10.2007.
Рис.1. Индикатор Dinapoli_ZZ
