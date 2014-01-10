CodeBaseРазделы
Индикаторы

Dinapoli_ZZ - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

CrazyChart

Индикатор ZigZag с использованием алгоритма Джо ДиНаполи.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.10.2007.

Рис.1. Индикатор Dinapoli_ZZ

