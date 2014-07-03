O indicador MultiBlauSMStochasticx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando sete indicadores BlauSMStochastic de timeframes diferentes.

O indicador MultiBlauTSStochasticx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando sete indicadores BlauTSStochastic de timeframes diferentes.

O indicador desenha candles retangulares coloridos para um período de timeframe maior. Os Retângulos coloridos são preenchido de acordo com a direção do histograma T3_TRIX.

O indicador MultiT3_TRIXx7Signal mostra informações sobre as tendências usando os valores de sete indicadores T3_TRIX de diferentes timeframes.