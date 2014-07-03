Participe de nossa página de fãs
Dinapoli_ZZ - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1752
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
CrazyChart
O indicador ZigZag usando o algoritmo de Joe DiNapoli.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 03.10.2007.
Figura 1. Indicador Dinapoli_ZZ
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2141
