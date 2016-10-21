コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Dinapoli_ZZ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
938
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

CrazyChart

Joe DiNapoliアルゴリズムを使用したジグザグ指標

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年10月3日にコードベースに公開されました。

図1　Dinapoli_ZZ指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2141

