無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Dinapoli_ZZ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 938
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
CrazyChart
Joe DiNapoliアルゴリズムを使用したジグザグ指標
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年10月3日にコードベースに公開されました。
図1 Dinapoli_ZZ指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2141
MultiBlauTSStochasticx7Signal
MultiBlauTSStochasticx7Signal指標は異なる時間枠での7つのBlauTSStochastic指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。MultiBlauSMStochasticx7Signal
MultiBlauSMStochasticx7Signal指標は異なる時間枠での7つのBlauSMStochastic指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。
株式リスクの最大パーセンテージ
このコードは、株式リスクの最大のパーセンテージを設定することができます。BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF
この指標はより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。長方形はT3_TRIXヒストグラムの方向の変化に応じて塗られます。