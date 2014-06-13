代码库部分
Dinapoli_ZZ - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

CrazyChart

此 ZigZag 指标使用 Joe DiNapoli 算法。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 03.10.2007。

图例 1. 该 Dinapoli_ZZ 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2141

