und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Dinapoli_ZZ - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 835
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
CrazyChart
ZigZag Indikator der den Joe DiNapoli Algorithmus verwendet.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.10.2007.
Abbildung 1. Der Dinapoli_ZZ Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2141
Der MultiBlauTSStochasticx7Signal Indikator zeigt Informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Werte von sieben BlauTSStochastic Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.MultiBlauSMStochasticx7Signal
Der MultiBlauSMStochasticx7Signal Indikator zeigt Informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Werte von sieben BlauSMStochastic Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.
Dieser Code ermöglicht es Ihnen einen maximalen Prozentsatz für das Equityrisiko zu setzen.BackgroundCandle_T3_TRIX_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke. Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit der Richtung des T3_TRIX Histogramms.