Indikatoren

Dinapoli_ZZ - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
835
(26)
CrazyChart

CrazyChart

ZigZag Indikator der den Joe DiNapoli Algorithmus verwendet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.10.2007.

Abbildung 1. Der Dinapoli_ZZ Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2141

