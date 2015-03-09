CodeBaseSecciones
T3_TRIX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
t3_trix.mq5 (8.62 KB) ver
Autor real:

FinGeR Alex

El indicador TRIX usa el promedio de Tilson.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 05.10.2007.

Fig. 1. Indicador T3_TRIX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2129

