T3_TRIX - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
FinGeR Alex
El indicador TRIX usa el promedio de Tilson.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 05.10.2007.
Fig. 1. Indicador T3_TRIX
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2129
El indicador T3_TRIX permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.