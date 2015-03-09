CodeBaseSecciones
Indicadores

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
875
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING. Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con los valores del indicador BrainTrend2.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela se colorea en verde o rosado, y las sombras se colorean en color lima o ciruela, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado BrainTrend2.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2128

