El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING. Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con los valores del indicador BrainTrend2.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela se colorea en verde o rosado, y las sombras se colorean en color lima o ciruela, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado BrainTrend2.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF