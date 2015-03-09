Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING. Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con los valores del indicador BrainTrend1.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela se colorea en azul o naranja, y las sombras se colorean en color lima o amarillo, respectivamente.
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado BrainTrend1.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.
