Индикаторы

T3 TRIX (ROC of T6) - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7617
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: convert FinGeR Alex orginal by Luis Damiani

Интерпретация генератора ТРИКС весьма проста, когда показатели генератора растут мы должны покупать, и продавать, когда генератор падает. Чтобы получить сглаженный генератор ТРИКС, часто используют скользящие средние.



