Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
T3 TRIX (ROC of T6) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7617
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: convert FinGeR Alex orginal by Luis Damiani
Интерпретация генератора ТРИКС весьма проста, когда показатели генератора растут мы должны покупать, и продавать, когда генератор падает. Чтобы получить сглаженный генератор ТРИКС, часто используют скользящие средние.
Интерпретация генератора ТРИКС весьма проста, когда показатели генератора растут мы должны покупать, и продавать, когда генератор падает. Чтобы получить сглаженный генератор ТРИКС, часто используют скользящие средние.
Solar Winds
Как вы видите, индикатор идеален. Надо просто покупать на втором черном баре, продавать на втором красном. И вы берете все движение буквально пипс в пипс.BullsBearsEyes
Индикатор Bulls Bears Eyes.
RBCI
Индикатор RBCIВычисление Z-счета
Помогает организовать вычисление Max, Min, матожидание, стандартное отклонение, скос, эксцесс и Z-счет на массиве данных.