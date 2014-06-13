请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
FinGeR Alex
此 TRIX 指标使用 Tilson 均线算法。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 15.10.2007。
图例 1. 该 T3_TRIX 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2129
BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
此指标基于 BrainTrend2 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形蜡烛条。BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF
此指标基于 BrainTrend1 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形蜡烛条。
MultiCandleSignal
此 MultiCandleSignal 指标显示七个不同时间帧的蜡烛条方向构成的趋势信息。T3_TRIX_HTF
此 T3_TRIX 指标在输入参数中有时间帧选项。