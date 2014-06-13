真实作者:

FinGeR Alex

此 TRIX 指标使用 Tilson 均线算法。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 15.10.2007。

图例 1. 该 T3_TRIX 指标