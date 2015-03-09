Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiCandleSignal - indicador para MetaTrader 5
- 1332
El indicador MultiCandleSignal muestra la información sobre las tendencias actuales usando las direcciones de las velas de siete marcos temporales distintos.
A cada marco le corresponde una de siete líneas del indicador. Si en el marco correspondiente la vela es alcista, la línea es verde, si es bajista, el color es rosado. Los cuadrados de color sobre las líneas aparecen cuando la barra del marco correspondiente se cambia.
Fig. 1. Indicador MultiCandleSignal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2130
