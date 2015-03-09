CodeBaseSecciones
MultiCandleSignal - indicador para MetaTrader 5

El indicador MultiCandleSignal muestra la información sobre las tendencias actuales usando las direcciones de las velas de siete marcos temporales distintos.

A cada marco le corresponde una de siete líneas del indicador. Si en el marco correspondiente la vela es alcista, la línea es verde, si es bajista, el color es rosado. Los cuadrados de color sobre las líneas aparecen cuando la barra del marco correspondiente se cambia.

Fig. 1. Indicador MultiCandleSignal

Fig. 1. Indicador MultiCandleSignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2130

