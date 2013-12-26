CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

T3_TRIX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2913
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
t3_trix.mq5 (8.68 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

FinGeR Alex

Индикатор TRIX с использованием усреднения Тильсона.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.10.2007.

Рис.1. Индикатор T3_TRIX

Рис.1. Индикатор T3_TRIX

EasyXML - XML Parser EasyXML - XML Parser

EasyXML - это MQL5-библиотека для парсинга XML-документов. Она может обрабатывать XML-документы из трех разных источников: URL, файл и cтрока. Библиотека является полностью объектно-ориентированной и аккуратно интегрируется с MQL5 за счет использования классов CObject и CArrayObj Стандартной библиотеки для хранения DOM-дерева.

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

Индикатор, рисующий свечи прямоугольниками с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend1.

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

Индикатор, рисующий свечи прямоугольниками с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend2.

MultiCandleSignal MultiCandleSignal

Индикатор MultiCandleSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с семи различных таймфреймов.