T3_TRIX - индикатор для MetaTrader 5
- 2913
Реальный автор:
FinGeR Alex
Индикатор TRIX с использованием усреднения Тильсона.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.10.2007.
Рис.1. Индикатор T3_TRIX
