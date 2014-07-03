CodeBaseSeções
Indicadores

T3_TRIX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2141
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
t3_trix.mq5 (8.62 KB) visualização
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Autor real:

FinGeR Alex

O indicador TRIX usa a média Tilson.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 15.10.2007.

Figura 1. Indicador T3_TRIX

Figura 1. Indicador T3_TRIX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2129

