T3_TRIX - indicador para MetaTrader 5
- 2141
Autor real:
FinGeR Alex
O indicador TRIX usa a média Tilson.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 15.10.2007.
Figura 1. Indicador T3_TRIX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2129
