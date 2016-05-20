CodeBaseKategorien
Roboter kostenlos herunterladen
Indikatoren

T3_TRIX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
885
(23)
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
t3_trix.mq5 (8.62 KB)
Der echte Autor:

FinGeR Alex

Der TRIX Indikator verwendet die Tilson-Mittelung.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.10.2007.

Abbildung 1. Der T3_TRIX Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2129

