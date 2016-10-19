コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

T3_TRIX - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

FinGeR Alex

TRIX指標はティルソン平均化を使います。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月15日にコードベースに公開されました。

図1　T3_TRIX指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2129

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

この指標はBrainTrend2指標の値に基づいてより大きな時間枠のローソク足を描画します。

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

この指標はBrainTrend1指標の値に基づいてより大きな時間枠のローソク足を描画します。

MultiCandleSignal MultiCandleSignal

MultiCandleSignal指標は、7つの異なる時間枠のローソク足の方向を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

T3_TRIX_HTF T3_TRIX_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3_TRIX指標