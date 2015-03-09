Pon "Me gusta" y sigue las noticias
T3_TRIX_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador T3_TRIX permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado T3_TRIX.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.
Fig. 1. Indicador T3_TRIX_HTF
