CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

T3_TRIX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
927
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
t3_trix.mq5 (8.62 KB) ver
t3_trix_htf.mq5 (12.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador T3_TRIX permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado T3_TRIX.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador T3_TRIX_HTF

Fig. 1. Indicador T3_TRIX_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2131

MultiCandleSignal MultiCandleSignal

El indicador MultiCandleSignal muestra la información sobre las tendencias actuales usando las direcciones de las velas de siete marcos temporales distintos.

T3_TRIX T3_TRIX

El indicador TRIX usa el promedio de Tilson.

RSIOMA_V2 RSIOMA_V2

El indicador de tendencia que usa el algoritmo del oscilador realizado en forma de una nube de color con indicación adicional.

BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados de acuerdo con la dirección del histograma del indicador BlauTSStochastic.