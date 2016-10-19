コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
745
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はBrainTrend2指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または桃色、ヒゲは石灰またはプラム色で塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたBrainTrend2.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。

図1　BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

図1　BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2128

