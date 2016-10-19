この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はBrainTrend2指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または桃色、ヒゲは石灰またはプラム色で塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたBrainTrend2.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。

図1 BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF